بشرى سارة بخصوص حجم انتاج زيت الزيتون لهذا العام..#خبر_عاجل

توقّعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أن يرتفع إنتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2025-2026 بنسبة 47 بالمائة، مقارنة بالموسم الفارط، ليبلغ حوالي 500 ألف طن.

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع المجلس الوطني لزيت الزيتون المعلّب، المنعقد الاثنين، أنّه من المنتظر أن تنتج تونس حوالي 500 ألف طن من زيت الزيتون، وتُصدّر 300 ألف طن من هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني وعائدات البلاد، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

وأكّدت الوزيرة في السياق ذاته، على ضرورة مزيد دفع صادرات زيت الزيتون المعلّب في إطار مقاربة تشاركية بين جميع الأطراف المتداخلة.

وذكّرت بالأولوية التي تمنحها الحكومة لهذا القطاع الاستراتيجي سيما من خلال القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2025 بهدف الترويج لتونس كبلد منشأ لزيت الزيتون المعلب ذو جودة عالية طبقا لمعايير المجلس الدولي للزيتون.

وتطرق الاجتماع إلى البرنامج الخصوصي لدعم المؤسسات الناشئة في مجال تصدير المنتوج وتمكين هذه المؤسسات من تطوير قدراتها التصديرية ومرافقتها في إعداد خطط النفاذ إلى الأسواق الخارجية ودعمها في مراحل الترويج والتوطين التجاري والحصول على الشهادات اللازمة.

وتمّت خلال اشغال المجلس الذي انتظم في إطار تطوير مجال تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب قصد دفع تصدير زيت الزيتون المعلب نحو الأسواق الخارجية وتنويعها، متابعة إنجازات البرنامج الاشهاري والترويجي ذو المصلحة العامة بعنوان سنة 2025، وفق الوزارة.

وصادق المجلس على مكونات برنامج سنة 2026 الذي يجسّم مواصلة المجهود الوطني للتعريف بالمنشأ التونسي لزيت الزيتون وكسب أسواق جديدة واعدة كالأسواق الآسيوية والأمريكية اللاتينية وروسيا والسعودية إضافة إلى مزيد تعزير تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي على الأسواق المتواجد بها.

كما تمّ التأكيد على التنسيق مع الوزارات المكلفة بالخارجية والتجارة والفلاحة للنهوض بترويج زيت الزيتون المعلب التونسي، والإعلان عن تنظيم المناظرة الوطنية للجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون المعلب لموسم 2025-2026.