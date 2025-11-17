هام/ فحوى لقاء رئيس الدولة بمسؤولين أمميين..

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر هذا اليوم، 17 من شهر نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظّمة العالم الإسلامي للتّربية والعلوم والثقافة وميغل أنخيل موراتينوس، الممثّل السّامي للأمم المتّحدة لتحالف الحضارات المبعوث الأممي لمكافحة معاداة الإسلام، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتناول هذا اللقاء جملة من القضايا الثقافية والحضارية في هذه المرحلة التي يعيشها العالم اليوم. وأكّد رئيس الجمهوريّة في هذا السّياق على أنّه لا وجود لترتيب تفاضلي بين الأمم أو الحضارات وأن العالم يتغيّر بسرعة غير مسبوقة ولابد من الاستعاضة عن جملة من المفاهيم التي صارت بائدة وتجاوزتها الأحداث.

كما شدّد رئيس الدولة على أنّ التحالف يجب أن يكون تحالفا قائما على قيم إنسانيّة وكونيّة مشتركة، أما من يعادون هذا التّحالف ويدعون إلى الصّراع بين الحضارات ولا يتورّعون عن معاداة الإسلام ومعاداة عديد الشّعوب الأخرى فقد لفظهم الواقع وسيؤكّد لفظهم التّاريخ.

وخلص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على أنّ العدل والحريّة كما يجب أن يسودا داخل الدّول، يجب أن يقوم عليهما المجتمع الإنساني، وتقسيم الشعوب إلى شعوب متحضّرة وأخرى همجيّة هو تمييز عنصري استعماري لم يؤدّ إلاّ إلى المآسي والحروب والاستيلاء على خيرات الشعوب التي اضطهدت ولا تزال، مؤكّدا مجدّدا على أنّ مشروعيّة جديدة هي بصدد التشكّل وهي التي سيكون لها الكلمة الفصل في انتشار قيم الحريّة والعدل والانعتاق النّهائي.