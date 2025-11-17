أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى هذه الطريق..#خبر_عاجل

في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03، تعلم وزارة التّجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق أنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الوصلة المؤدّية من الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1 نحو سوسة والحمّامات وذلك بداية من يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على الساعة التاسعة والنصف صباحا، لمواصلة أشغال محوّل مستشفى الحروق البليغة ببن عروس والطريق الجهويّة 22.

ويمكن لمستعملي الطريق القادمين من مفترق اليهوديّة والوطنيّة رقم3 والمتجهين الى الضاحية الجنوبيّة أو الحمامات الانعراج يسارا لاستعمال الوصلة الوقتيّة المحدثة في إتّجاه الحمّامات، وفق البلاغ.