الأونروا تطلق صيحة فزع حول وضعية آلاف النازحين في قطاع غزة..#خبر_عاجل

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة يواجهون الشتاء دون حماية ودون أساسيات الحياة والكثير منهم يعيشون في خيام مهترئة.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من (282) ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر خلال العدوان الصهيوني الذي استمر عامين، مؤكدة أن هذه المعلومات تستند إلى بيانات آلية المساعدات الإنسانية المعنية بالمأوى “التجمع العالمي للمأوى”، التي تُدار بشكل مشترك من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى ضرورة إدخال مستلزمات الإيواء إلى غزة، معربة عن استعدادها إذا سمح لها بذلك.