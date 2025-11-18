عاجل/ بلاغ هام للادارة العامة للاداءات..

دعت الإدارة العامة للأداءات اليوم الثلاثاء، المطالبين بالأداء الخاضعين لواجب الإضبارة الجبائية وكذلك الذوات المعنوية الخاضعة لواجب إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل، إلى إيداع الإضبارة الجبائية والتصاريح السنوية المتعلقة بأسعار التحويل عبر منصة “تاج”.

وأفادت الإدارة العامة للأداءات، في بلاغ صادر عنها، أن إيداع التصريحين المذكورين بصفة حصرية عبر المنصة المذكورة سالفا، وذلك طبقا لكراسات الشروط الفنية والنماذج المعتمدة في صيغة “”XSD المنشورة على المنصة ذاتها.

وطالبت الأطراف المعنية، في السياق ذاته، بتسوية إغفالاتهم بعنوان إيداع التصاريح المذكورة عبر منصة “تاج”.