هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة في مختلف مناطق البلاد خلال 24 ساعة الماضية..

2025/11/18

سجلت محطّات الرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء).

في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:
*ولاية تونس: حلق الوادي 1 / سيدي بوسعيد1 /
*ولاية زغوان: الزريبة 1 / سد وادي الكبير 2 / عين عسكر 1 / زغوان 2 / مقرن 1 / بئر مشارقة 1 /
*ولاية بن عروس: مرناق 1 / الخليدية 5 / بومهل 3 / بن عروس 1 / حمام الانف 2 /
*ولاية بنزرت: سجنان 18 / تينجة 7 / ماطر 2 / بنزرت 10 / جومين 7 /
*ولاية نابل: دار علوش 1 / قرمبالية 2 / بوعرقوب 1 / منزل بوزلفة 1 / قليبية 1 / تاكلسة 1 / سليمان 2/
*ولاية سوسة: القلعة الكبرى 12/ سيدي الهاني 12/ كندار 12/ سوسة 1 / مساكن 1 / شط مريم 14 /
*ولاية المنستير: الساحلين 2 / بنبلة 2 / قصيبة المديوني 2 / بني حسان 1 / طبلبة 2 / معتمر 3 / المكنين 1 / الوردانين 1 / جمّال 3 / قصر هلال 5 / خنيس 2 / صيادة/لمطة/بوحجر 1 / المنستير 1 / البقالطة 1 / زرمدين 1 /
*ولاية المهدية: شربان 1 / قصور الساف 1 / هبيرة 2 / الجم 1 / أولاد الشامخ 1 /
*ولاية جندوبة: بني مطير 11 / سد بوهرتمة 5 / بلطة بوعوان 3 / غار الدماء 5 / فرنانة 8 / وادي مليز 2 / جندوبة 3/
*ولاية الكاف: تاجروين 3 / قلعة سنان 3 / الجريصة 1 / ساقية سيدي يوسف 1 / السرس 2 / الدهماني 3 / الكاف 1 / القصور 2 / القلعة الخصباء 5/
*ولاية باجة: باجة المحطّة 1 / نفزة 16 /
*ولاية سليانة: مكثر المدينة 3 / الروحية 3 / عين بوسعدية 4 / قعفور 1 / برقو 8 / سيدي بورويس 1 / الكريب 3 / بوعرادة 3 / كسرى 3/

