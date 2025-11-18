عاجل/ سيمكن التونسيين من توريد سيارة مستعملة: مقترح جديد في قانون المالية..وهذه التفاصيل..

في خطوة تهدف إلى التخفيف المباشر من الأعباء المعيشية وتسهيل حياة المواطنين، أودع عدد من النواب في البرلمان التونسي مقترح إضافة فصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويتمحور هذا المقترح أساسا حول تقديم تسهيلات غير مسبوقة للعائلات التونسية، بهدف خفض كلفة اقتناء سيارة مستعملة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات.

وينص المقترح على إعفاء السيارات الموردة من ضريبة القيمة المضافة (TVA)، التي تبلغ حاليًا 10%.

ويجب أن لا تتجاوز سعة أسطوانة السيارة 1900 صم مكعب ولا تتعدى قوتها 7 خيول جبائية. كما يجب أن لا يتجاوز عمرها 7 سنوات عند الشراء.

و لا يُسمح ببيع السيارة أو التفويت فيها قبل مرور 5 سنوات من تاريخ شرائها.

وفي ما يلي التفاصيل:

