زهران ممداني يتوعد مجددا باعتقال نتنياهو في حال دخوله الى “نيويورك”..#خبر_عاجل

جدد عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، تعهده باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة.

وقال ممداني في مقابلة مع قناة “إي بي سي نيوز” إنه سيوجه شرطة المدينة لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام المقبل، مشددا على أن الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى “عمل من أعمال الإبادة الجماعية”.

وأضاف: “كوننا مدينة تحترم القانون الدولي يعني أن نسعى لتطبيقه. وهذا يشمل تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، سواء كانت بحق بنيامين نتنياهو أو فلاديمير بوتين”.

ورغم فوزه بمنصب العمدة بفارق مريح، فإن ممداني خسر أصوات الناخبين اليهود بنسبة اثنين إلى واحد، إلا أنه يؤكد التزامه بخدمة الجالية اليهودية في نيويورك.

