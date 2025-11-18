نائب بالبرلمان: تعدد الزوجات فيه حل لمشاكل المجتمع..!

بعد تعليق نشاط مواقع اعلامية: نقابة الصحفيين تدعو الى المشاركة بكثافة في التحرك الوطني..

الكشف عن ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة..وهذه التفاصيل..

عاجل/ سيمكن التونسيين من توريد سيارة مستعملة: مقترح جديد في قانون المالية..وهذه التفاصيل..

الليلة: اجواء ممطرة في هذه المناطق..#خبر_عاجل

2025/11/18 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع امطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي و تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالوسط و الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتهب الريح من القطاع الغربي بالشمال و من القطاع الشمالي بالوسط و الجنوب قوية قرب السواحل الشمالية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
ويكون البحر شديد الإضطراب بالشمال و بخليج قابس و مضطرب بببقية السواحل.
فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 11 و 16 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 17 و 21 درجة ببقية الجهات.

