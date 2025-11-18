الليلة: اجواء ممطرة في هذه المناطق..#خبر_عاجل



يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع امطار متفرقة بأقصى الشمال الغربي و تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالوسط و الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الريح من القطاع الغربي بالشمال و من القطاع الشمالي بالوسط و الجنوب قوية قرب السواحل الشمالية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر شديد الإضطراب بالشمال و بخليج قابس و مضطرب بببقية السواحل.

فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 11 و 16 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 17 و 21 درجة ببقية الجهات.