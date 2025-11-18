بن سلمان لترامب: سنرفع استثماراتنا في أمريكا الى تريليون دولار..#خبر_عاجل

قال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الترفيع في الاستثمارات مع أميركا من 600 مليار إلى تريليون دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استقبال ولي العهد والذي اصطحبه في جولة داخل البيت الأبيض، وصاحب الاستقبال استعراض جوي بمقاتلات أميركية.

وقال ترامب اليوم إن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة في حين تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيادة الاستثمار إلى تريليون دولار.

وقال ترامب، في إشارة إلى ولي العهد، “أود أن أشكرك لأنك وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ولأنه صديقي، فقد يرفع ذلك إلى تريليون دولار… سأعمل على ذلك”.

ورد ولي العهد قائلا إن المملكة ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار.

وكالات