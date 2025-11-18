عاجل/ الترفيع في ميزانية هذه الوزارة بنسبة 7.3%

استعرضت لجنتا التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريرهما خلال جلسة عامة مخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الشباب والرياضة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي.

ووفق التقرير فقد أكد الوزير أنّ قطاعي الشباب والرياضة يمثلان رافعتين أساسيتين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أنّ ميزانية الوزارة لسنة 2026 قد بلغت حوالي 1020.8 مليون دينار مقابل 951.3 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تناهز 7.3 %.

وتوزعت الاعتمادات على أربعة برامج كبرى تتمثل في برنامج الشباب بقيمة 224.5 مليون دينار و برنامج الرياضة بقيمة 225.7 مليون دينار وبرنامج التربية البدنية بقيمة 501.8 مليون دينار وبرنامج القيادة والمساندة: 68.6 مليون دينار