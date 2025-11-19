سويسرا تصعد لكأس العالم 2026 رغم صحوة كوسوفو

تأهلت سويسرا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل رغم تعادلها 1-1 مع كوسوفو يوم الثلاثاء حيث ألغى هدف فلورن موسليا الرائع هدف الزوار في وقت مبكر من الشوط الثاني عبر روبن فارغاس.

وتصدرت سويسرا المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، منهية مسيرة التصفيات بلا هزيمة. وضمنت كوسوفو المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وتأهلت إلى الملحق الأوروبي في مارس، سعيا منها لبلوغ نهائيات كأس العالم لأول مرة على الإطلاق.

وتفوقت سويسرا في شوط أول متواضع، إذ تصدى أريانيت موريتش لتسديدة ميشيل أيبيشر بعد مرور ست دقائق في واحدة من الفرص القليلة الواضحة على المرمى.

ولم يشكل منتخب كوسوفو تهديدا كبيرا لكنه اقترب من التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عندما أطلق فيسنيك أسلاني تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء غير ان أحد المدافعين السويسريين نجح في اعتراضها.

وافتتح فارغاس التسجيل بعد مرور 90 ثانية من بداية الشوط الثاني، إذ انزلق خلف دفاع كوسوفو ليقابل تمريرة من جبريل سو ويسكنها الشباك.

وبعد ذلك حرم موريتش منتخب سويسرا من تسجيل الهدف الثاني عندما راوغ يوهان مانزامبي اثنين من المدافعين وأطلق تسديدة قوية توقعها حارس مرمى كوسوفو ليمسك بها بسهولة.

وأدركت كوسوفو التعادل في الدقيقة 74 عن طريق موسليا الذي انقض على كرة شاردة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة رائعة غيرت اتجاهها نحو الزاوية اليمنى العليا، دون أن يترك أي فرصة أمام الحارس غريغور كوبل للتصدي لها.

وبفضل الجماهير الصاخبة في ملعب بريشتينا سيتي، ضغط أصحاب الأرض بحثا عن هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن محاولات باتون زابيرجيا وفيدات موريكي أحبطها كوبل وخط الدفاع السويسري القوي.