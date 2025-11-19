نقص في الأطباء بالمستشفيات العمومية اليوم..وهذه التفاصيل..

من المنتظر ان تشهد المستسفيات العمومية اليوم الاربعاء نقصا في الأطباء وذلك على ، خلفية، شن الأطباء الشبان إضراباً عامًّا وطنيّاً ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ، بعد فشل جلسة التفاوض التي انعقدت يوم أمس مع وزارة الصحة، بحضور ممثّلين عن رئاسة الحكومة ووزارتيْ المالية والصحة.

ويأتي الاضراب على خلفية على تراجع وزارة الصحة عن اتفاق جويلية 2025 بخصوص الزيادة الخصوصية في المنح الشهرية للأطباء الشبان وإدماجها ضمن الزيادة العامة الواردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أي 100 دينار خاضعة للضريبة، إلى جانب عدم خلاص المتخلدات المتعلقة بحصص الاستمرار” والاعفاء من الخدمة المدنية.