عاجل/عثر عليها جثة هامدة في منزلها: تفاصيل ومعطيات جديدة بخصوص واقعة الوفاة المسترابة لمحامية..

في عودة على واقعة الوفاة المسترابة لمحامية عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها بسوسة يوم الاثنين كشف زهير بالحاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة اليوم الأربعاء تفاصيل جديدة عن الواقعة.

واوضح زهير بالحاج عمر ان الفقيدة تم ملاحظة تغييبها عن العمل من طرف زميلتها التي حاولت الاتصال بها مرار منذ نهاية الأسبوع لكن دون جدوى فقامت باعلام الفرع الجهوي للمحامين بالجهة ليتم اعلام وكيل الجمهورية وفي الحين تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحول الى منزل الفقيدة عصر الاثنين ليتم العثور عليها جثة هامدة.

وحول حيثيات وتفاصيل ما حصل لها أكد بالحاج عمر أنه في حالة الوفاة المسترابة لا يمكن الجزم ما اذا كانت وفاة طبيعية او جناية في انتظار صدور نتائج تقرير الطب الشرعي.

واكد المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك ان الفقيدة معروفة بدماثة أخلاقها وسيرتها الطيبة وهي تعيش لوحدها في المنزل لانها متزوجة اي لديها عقد قران ولكن مازال دون بناء والسيد الموجود وتم سماعه.