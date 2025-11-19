عاجل/ ترامب يعلن بيع طائرات F35 للسعودية

عاجل/ الترفيع في ميزانية هذه الوزارة بنسبة 7.3%

بن سلمان لترامب: سنرفع استثماراتنا في أمريكا الى تريليون دولار..#خبر_عاجل

عاجل/ تشكيلة المنتخب التونسي أمام البرازيل

عاجل/عثر عليها جثة هامدة في منزلها: تفاصيل ومعطيات جديدة بخصوص واقعة الوفاة المسترابة لمحامية..

2025/11/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في عودة على واقعة الوفاة المسترابة لمحامية عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها بسوسة يوم الاثنين كشف زهير بالحاج عمر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة اليوم الأربعاء تفاصيل جديدة عن الواقعة.

واوضح زهير بالحاج عمر ان الفقيدة تم ملاحظة تغييبها عن العمل من طرف زميلتها التي حاولت الاتصال بها مرار منذ نهاية الأسبوع لكن دون جدوى فقامت باعلام الفرع الجهوي للمحامين بالجهة ليتم اعلام وكيل الجمهورية وفي الحين تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحول الى منزل الفقيدة عصر الاثنين ليتم العثور عليها جثة هامدة.

وحول حيثيات وتفاصيل ما حصل لها أكد بالحاج عمر أنه في حالة الوفاة المسترابة لا يمكن الجزم ما اذا كانت وفاة طبيعية او جناية في انتظار صدور نتائج تقرير الطب الشرعي.

واكد المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك ان الفقيدة معروفة بدماثة أخلاقها وسيرتها الطيبة وهي تعيش لوحدها في المنزل لانها متزوجة اي لديها عقد قران ولكن مازال دون بناء والسيد الموجود وتم سماعه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn