الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين في حزب الله..#خبر_عاجل

قال الجيش الإسرائيلي، إنه شن الثلاثاء غارة على عنصرين من حزب الله في منطقتي بنت جبيل وبليدا جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتلهما.

وأضاف الجيش في بيان: “في الغارة التي نُفّذت في منطقة بنت جبيل، تمّ القضاء على إرهابي متورط في أنشطة إعادة تأسيس لمنظمة حزب الله الإرهابية”.

وتابع: “وفي غارة أخرى في منطقة بليدا، تمّ القضاء على إرهابي شوهد وهو يجمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد نشر مساء الثلاثاء، فيديو قال إنه لاستهداف “عناصر إرهابية” في مجمع تدريبات تابع لحماس بجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم مسلحين كانوا يعملون في مجمع تدريب تابع لحماس في منطقة عين الحلوة بجنوب لبنان.

وأضاف البيان أن المجمع المُستهدف “كان يُستخدم من قبل مسلحي منظمة حماس الإرهابية لإجراء التدريبات والتأهيل من أجل تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.

وأفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية” نقلا عن مصدر سياسي لبناني بإلغاء كافة الاجتماعات التي كانت مقررة لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في واشنطن.

وقال مسؤول أمني لبناني لرويترز، إن الولايات المتحدة ألغت الاجتماعات بعد اعتراضها على بيان أصدره الجيش اللبناني، بشأن التوتر الحدودي مع إسرائيل حيث ندد فيه باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وزعزعة الاستقرار وعرقلة استكمال انتشار الجيش في جنوب لبنان.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أنه لا خيار أمام بلاده سوى التفاوض، لتجنب التعرض لهجمات إسرائيلية جديدة.

وقال عون، في مقابلة مع منصة “أساس ميديا” الإلكترونية نشرت الثلاثاء: “لن نقاتل وحدنا سنفاوض. لا خيار أمامنا سوى التفاوض. هذه غزة دمرت عن بكرة أبيها بعد حرب طاحنة. والآن يجلسون معا إلى مائدة التفاوض”.

“سكاي نيوز”