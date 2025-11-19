عاجل/ الكشف عن عدد الحجيج التونسيين لهذا الموسم

يباع عدد الحجيج التونسيين، للموسم المقبل، 10 آلاف و980 حاجا.

ولن يشهد الموسم المقبل ترفيعا في عدد الحجيج التونسيين بسبب إشكاليات في مخيمات منى وعرفات، حسبما نقلته اذاعة الديوان عن المكلّف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي.

هذا ودعا المزوغي، السلطات السعودية إلى الاستجابة لمطالب الوزارة والترفيع في العدد في المواسم القادمة للتقليص من عدد سنوات الانتظار.

وأكد المزوغي الانتهاء من مرحلة الفحص الطبي في انتظار إصدار القائمات النهائية وقائمات الانتظار للحجيج التونسيين.