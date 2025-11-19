هام/ انتداب 4000 عون بهذه الوزارة سنة 2026..#خبر_عاجل

عاجل/ تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لهؤلاء..

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين في حزب الله..#خبر_عاجل

رجّة أرضية في الجزائر..#خبر_عاجل..

عاجل/ الكشف عن عدد الحجيج التونسيين لهذا الموسم

2025/11/19 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

يباع عدد الحجيج التونسيين، للموسم المقبل، 10 آلاف و980 حاجا.
ولن يشهد الموسم المقبل ترفيعا في عدد الحجيج التونسيين بسبب إشكاليات في مخيمات منى وعرفات، حسبما نقلته اذاعة الديوان عن المكلّف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي.
هذا ودعا المزوغي، السلطات السعودية إلى الاستجابة لمطالب الوزارة والترفيع في العدد في المواسم القادمة للتقليص من عدد سنوات الانتظار.
وأكد المزوغي الانتهاء من مرحلة الفحص الطبي في انتظار إصدار القائمات النهائية وقائمات الانتظار للحجيج التونسيين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn