عاجل/ تأجيل مباراة الترجي وبن ڨردان الى هذا الموعد..

أعلنت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، عن تأجيل مُباراة الترجي الرياضي التونسي والاتّحاد الرياضي ببن قردان، التي كانت مُقرّرة يوم الأربعاء القادم 26 نوفمبر الجاري، إلى موعد لاحقا.

وكانت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببن ڤردان، قد وافقت على طلب الترجي الرياضي التونسي بتأجيل مباراة الفريقيْن ضمن الجولة 15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والمبرمجة يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.

وأرسل الاتّحاد الرياضي ببن ڤردان والترجي الرياضي التونسي طلبًا مشتركًا مُمضى من الفريقين إلى اللجنة الفيدرالية للمسابقات من أجل تأجيل المباراة لتزامنها مع موعد تحوّل بعثة الترجي الرياضي إلى أنغولا حيث يواجه الفريق نادي بيترو أتليتيكو يوم السبت 29 نوفمبر 2025 ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية