عاجل/ نقل جوهر بن مبارك الى المستشفى للمرة الخامسة منذ اضرابه عن الطعام



نشرت دليلة مصدّق، تدوينة على فايسبوك، اليوم الأربعاء، اكدت فيها انه تم نقل شقيقها السجين السياسي جوهر بن مبارك، الى المستشفى المرة الخامسة على التوالي، منذ دخوله في اضراب جوع مستمر الى اليوم الثاني والعشرين.

بشار الى ان جوهر بن مبارك محكوم ابتدائيا بالسجن 18 عاما، وذلك في علاقة بقضية التامر على امن الدولة.

وفي ما يلي تدوينة دليلة مصدق كاملة:

“بعد زيارة المحامين اليوم علمنا وانه تم نقله البارحة وللمرة الخامسة على التوالي إلى المستشفى بنابل ثم أعادوه إلى زنزانته…

جوهر يواصل إضرابه ويرفض رفعه رغم مرور 22 يوم منذ انطلاقه

لا يتناول سوى الماء بدون سكر او اى مواد مغذية…

يقاوم بجسده المنهك ولكن بشجاعة كبيرة…

عزيمته واصراره تخيفني وترهقني… ولكنها ايضا تبهرني…”