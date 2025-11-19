عاجل/ تجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لهؤلاء..

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين في حزب الله..#خبر_عاجل

رجّة أرضية في الجزائر..#خبر_عاجل..

عاجل/ منخفضات جوّية مصحوبة بأمطار خلال الأيام المقبلة بهذه المناطق..

عاجل/ الإعلان عن موعد إنطلاق حصة التجنيد الرابعة.. وهؤلاء هم المعنيون

2025/11/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 ، تنطلق يوم 1 ديسمبر 2025 وتتواصل الى غاية يوم 2 جانفي 2026، وتشمل الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.
وبينت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي، أنه سيقع للغرض تركيز لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، داعية الشبّان المعنيين الى التقـدّم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من ولايات تونس وسـوسة وباجة وقـابس والقصرين، مصحوبين ببطاقـة التعريف الوطنية.
وأشارت الى أنه يُمكـن الإتّصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية لمزيد الإرشادات :71.896.055 – 71.896.870 – 71.896.111 – 71.896.317 – 71.896.488

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn