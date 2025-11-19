عاجل/ الإعلان عن موعد إنطلاق حصة التجنيد الرابعة.. وهؤلاء هم المعنيون

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 ، تنطلق يوم 1 ديسمبر 2025 وتتواصل الى غاية يوم 2 جانفي 2026، وتشمل الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.

وبينت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي، أنه سيقع للغرض تركيز لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، داعية الشبّان المعنيين الى التقـدّم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من ولايات تونس وسـوسة وباجة وقـابس والقصرين، مصحوبين ببطاقـة التعريف الوطنية.

وأشارت الى أنه يُمكـن الإتّصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية لمزيد الإرشادات :71.896.055 – 71.896.870 – 71.896.111 – 71.896.317 – 71.896.488