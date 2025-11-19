عاجل/ تونس تنجح في تسجيل تمورها ضمن المواصفة الدولية للدستور الغذائي

نجحت تونس في تسجيل خصائص تمورها بجميع أصنافها على غرار صنف “دقلة النور” في المواصفة الدولية للدستور الغذائي الجديدة المتعلقة بالتمور الطازجة.

وسيدعم هذا الاجراء فرص ترويج وتصدير تمور تونسية ذات خصائص جودة مطابقة للمواصفات العالمية ومن مزيد تثمينها عبر تنويع طرق تسويقها بالاعتماد على خصائصها وطرق تحويلها، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وقد شارك المركز الفني للصناعات الغذائية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كنقطة اتصال الدستور الغذائي، في اجتماع هيئة الدستور الغذائي في دورته 48 مؤخرا بمقر منظمة الزراعة والأغذية بروما بايطاليا.

ويندرج هذا العمل في إطار حرص الوزارة على التعريف بالمنشأ التونسي في مجال التمور ومشتقاتها من خلال تطوير انتاجيتها والنهوض بصادراتها نحو أسواق واعدة إلى جانب توفير عناصر البنية التحتية للجودة وللمواصفات والإشهاد والاعتماد ومخابر التحاليل والتكوين عبر مختلف هياكل الوزارة.

وقد ساهمت تونس منذ سنة 2017 تاريخ انطلاق الإعداد لمشروع مواصفة التمور الطازجة من خلال مشاركة خبرائها في هذا المجال في مسار تحضير هذه المواصفة بالاضافة للتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية.

وقد تضمن هذا المسار سلسلة اجتماعات تم من خلالها الدفاع عن خصائص التمور التونسية .

يذكر أنه على المستوى العالمي لا توجد أي مواصفة مخصصة للتمور الطازجة وتصنف في المواصفات المعتمدة حاليا ضمن الفواكه الجافة.