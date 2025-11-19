عاجل/ بالأرقام: تطور هام في الصادرات الفلاحية والغذائية نحو المغرب



تجاوزت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائيّة نحو السّوق المغربية 338,5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

ويُعدّ زيت الزيتون والتمور من أبرز المنتجات التونسية الموجّهة إلى هذه السّوق.، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات الذي نظّم سلسلة من اللقاءات المهنيّة الثنائيّة جمعت وفد مشترين من المملكة المغربيّة الشقيقة، بممثلين عن 20 مؤسّسة تونسيّة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية.

وشكّلت هذه اللقاءات المباشرة التي عقدها دار المصدر بالتنسيق مع ممثليّته التجارية بالدار البيضاء، فرصة لتعزيز حضورالمنتوج التونسي في السّوق المغربيّة واستكشاف إمكانات التعاون وتوسيع المبادلات التجاريّة بين الجانبين.

ويتواصل برنامج زيارة الوفد المغربي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، من خلال تنظيم زيارات ميدانيّة لعدد من المؤسّسات التونسيّة المصدّرة لزيت الزيتون والتمور والمصبّرات الغذائيّة، بهدف الاطلاع المباشر على جودة الصناعات الغذائيّة التونسيّة ومدى مطابقة منتوجاتها للمواصفات الدوليّة