عاجل/ إضراب يشمل 13 قطاعا يوم 10 ديسمبر..

أعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، بالتنسيق مع قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، عن توجيه برقيات إضراب ليوم 10 ديسمبر 2025 تشمل 13 قطاعًا، وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 13 نوفمبر 2025.

ويأتي هذ الاضراب دفاعًا عن الزيادة في الأجور لسنة 2025 وصونًا لكرامة العاملات والعمال وفق بيان صادر الاربعاء 19 نوفمبر، الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأكدت الجامعة تمسّكها بالحقوق المشروعة، لتحقيق المطالب وانتزاع الحقوق وفق نص البيان.