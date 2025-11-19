العاب التضامن الاسلامي: تونس ترفع حصيلة مشاركتها الى 16 ميدالية

توج فارس الفرجاني بالميدالية الذهبية لسلاح السابر ضمن مسابقة المبارزة للالعاب الاسلامية المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض اثر تفوقه على التركي فرقان يامان 15-14 في الدور النهائي.

وتحصل شقيقه احمد الفرجاني من جهته على الميدالية البرونزية في نفس الاختصاص وذلك اثر خسارته الدور نصف النهائي امام فارس 11-15

كما احرزت ياسمين السوسي مساء اليوم الاربعاء الميدالية البرونزية في اختصاص سلاح الشيش (فلوري) بعد هزيمتها في المربع الذهبي امام المبارزة الكازاخية بنتيحة 10/15

وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى 16 ميدالية موزعة بين 4 ذهبية و3 فضية و9 برونزية.

وجاءات الميداليات الذهبية بواسطة اسراء بالطيب (كاراتي) وجميلة بولكباش (سباحة) ومروى البراهمي (رمي الصولجان، اختصاص بارلمبي) وفارس الفرجاني (مبارزة) في حين عادت الميداليات الفضية الى كل من وفاء محجوب (كاراتي) وياسين بن عباس (سباحة) وجميلة بولكباش (سباحة) .

اما الميداليات البرونزية، فقد آلت لثلاثي الجودو اميمة البديوي وأريج عقاب وسوار الذوادي اضافة الى محمد أمين الزغلامي ومعتز العيفاوي (تايكواندو) والمنذر المجادي وآية الدريدي (الووشو كونغ فو) وياسمين السوسي واحمد الفرجاني (المبارزة بالسيف)