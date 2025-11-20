كميات الامطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال ال24 ساعة الماضية



سجلت محطة الرصد الجوي نزول كميات متفاوتة من الامطار خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح يوم الأربعاء إلى السابعة من صباح الخميس) ،بلغ اقصاها 45 مليمتر في حسي الجربي من ولاية مدنين، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وفي مايلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر وحسب الولايات:

ولاية المهدية: المهدية الميناء 1//قصور الساف1 //سيدي بنور1//السواسي1//شربان1//

ولاية المنستير: صيادة1//طبلبة1//

ولاية صفاقس: بوغرارة 1//الغرابة4//الشعال2//العامرة3//الغريبة1//بئر علي2//عقارب1//

ساقية الداير1//القراطن1//منزل شاكر1//الحنشة1//السخيرة الميناء 1//صفاقس المدينة1//

//ولاية مدنين:مدنين المحطة1//بني خداش1//سيدي مخلوف12//بن قردان1//سيدي التوي 1//

حومة السوق 2//سدويتش2//جربة المارينا 2//حسي الجربي 45//مطار جربة 3//

//ولاية تطاوين:بئر الاحمر 1//

//ولاية سيدي بوزيد:المكناسي3//منزل بوزيان1//

//ولاية قبلي: دوز2//رجيم معتوق1//الفوار1//

//ولاية قابس: قابس المدينة2//الحامة1//غنوش1//التركين 4//مطار قابس4//