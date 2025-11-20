عاجل/ تفاصيل مُقترح قانون يمكّن العائلات التونسية من توريد السيارات المستعملة

كشف ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، انه تم إعادة تقديم مقترح جديد في قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتمكين العائلات التونسية من توريد سيارات مستعملة، بعد أن تم اسقاطه من السنة المالية الفارطة خلال الجلسة العامة.

وفي تصريحه لاذاعة موزاييك اليوم الخميس، قال النائب: ”تابعنا على إثر إسقاط المقترح موجة استياء كبيرة من التونسيين، ما دفعنا الى اعادة اقتراحه في قانون المالية لسنة 2026، وتم تقديم كل الارقام المتعلقة بالتقاط التي كانت محل اختلاف السنة الفارطة في وثيقة شرح الاسباب”.

وبيّن القوراري، ان النقطة الأولى تتعلّق بعائدات الدولة، والتي يقول محدثنا انه تم توضيحها بالارقام لمصالح وزارة المالية في علاقة بالامتيازات الجبائية الخاصةلوكلاء السيارات والتخفيضات الجبائية االتي يتمتعون بها والتي تفوق الألف مليار، فيما ينصّ مقترح القانون على تمتيع العائلات التونسية بـ10 بالمائة فقط تخفيض .

أما النقطة الثانية، فهي تتعلق ‘باشكال استعمال العملة الصعبة’، وفق الوزراة، معتبرا أن ”هذه الحجة غير دقيقة”، حيث ينص المقترح على تخصيص 10 بالمائة فقط من السيارات الموردة سنويا.

كما يسعى المقترح، وفق رئيس لجنة التشريع العام، إلى تجديد اسطول السيارات المهترئ ولن تكون المسألة ربحية حيث يمنع التفويت فيها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وبخصوص شروط التوريد، فهي ستكون تحت اشراف مصالح وزارة التجارة، مشدّدا على ان هذا المقترح يحظى باسناد شعبي كبير ومن المهم أن يتم تمريره.