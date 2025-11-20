عودة أيام الصيانة هيونداي «Hyundai Care Days» : ألفا هيونداي موتور وتوتال إنرجيز يجددان التزامهما بحملة ما بعد البيع المميزة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025

يسرّ ألفا هيونداي موتور، الموزع الرسمي للعلامة الكورية الجنوبية هيونداي في تونس ورائد السوق المحلي، أن يعلن عن إطلاق حملة أيام صيانة هيونداي الحصرية، التي تُقام بالتعاون مع توتال إنرجيز. تستمر هذه الحملة حتى 28 نوفمبر 2025، لتقدّم للحرفاء مزايا استثنائية لصيانة سياراتهم.

قال السيد مهدي محجوب، المدير العام لألفا هيونداي موتور: “عودة «Hyundai Care Days» تعكس التزامنا الدائم تجاه حرفائنا. تأتي هذه الحملة بالتعاون مع توتال إنرجيز لتقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة بأسعار تفاضلية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز.”

خلال فترة الحملة، سيقدّم مركز خدمات هيونداي تونس تخفيضات حصرية على جميع خدمات الصيانة، تشمل:

%10 على زيوت Quartz ،

%15 على أجر اليد العاملة،

و20% على قطع الغيار الأصلية.

تشمل هذه تخفيضات جميع أنواع الصيانة سواء كانت صيانة دورية، تغيير زيت، استبدال الفلاتر، أو إجراء الفحوصات.

تُقَدَّمُ جميع الخدمات بواسطة فنيين معتمدين وفق معايير هيونداي، مما يضمن الحفاظ على ضمان المصنع لمدة 5 سنوات. الحملة متوفرة في ورشة الخدمة السريعة هيونداي تونس بالشرقيّة 1، حيث يحصل الحرفاء على خدمة سريعة وفعّالة.

يمكن للحرفاء حجز المواعيد عبر الهاتف أو من خلال التطبيق المحمول MyHyundaiTunisia المتاح مجانًا على منصتي iOS وAndroid. يتيح التطبيق تجربة سلسة وحديثة، مع إمكانية حجز المواعيد، تنظيم جدول الصيانة، والاطلاع على معلومات السيارة مثل سجل الخدمات، تذكيرات الصيانة، ومواعيد وأرقام التواصل مع الورشات.

وفازت ألفا هيونداي موتور بلقب “خدمة الحرفاء للعام” للسنة الرابعة على التوالي، مما يعكس التزامها المستمر بوضع رضا الحرفاء في صميم أولوياتها. تُجسّد حملة أيام صيانة هيونداي هذه الفلسفة من خلال توفير خدمة ما بعد البيع المتميزة التي تجمع بين الخبرة الفنية، القطع الأصلية، والأسعار التفاضلية.

بدأت أيام صيانة هيونداي الآن! اغتنموا الفرصة حتى 28 نوفمبر 2025!