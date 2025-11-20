عاجل/ التلويح بالإضراب العام في قطاع الإعلام

قالت رئيسة فرع نقابة الصحفيين التونسيين صفاقس – سيدي بوزيد، سهام شعور، أن هناك توجها رسميا داخل الجسم الصحفي لإقرار إضراب عام وطني في قطاع الإعلام.

ولفتت شعور في تصريح لاذاعة الديوان، الى ان التحرك الاحتجاجي الوطني الذي نفذه الصحفيون اليوم الخميس 20 نوفمبر، في القصبة بالعاصمة و أمام المقرات الرسمية بمختلف الجهات، ستتلوه خطوات إحتجاجية قادمة .

وأضافت شعور أن ” الوقفات الاحتجاجية تطالب بحماية حرية التعبير للصحفيين و أصحاب الرأي وعدم قمعهم و سجنهم و الوقوف صفا واحدا ضد المرسوم 54 الذي أصبح يهدد كل التونسيين”.

وشددت سهام شعور على أن ”الصحفيين يعبرون عن رفضهم لعودة الصنصرة و فرض الراقبة على عملهم مشيرة إلى أن الإعلام العمومي أصبح مهددا بالغلق ومستهدفا في ظل التضييقات على حرية التعبير وقدم التجهيزات إلى جانب تجاوز معدل أغلب أعمار العاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية الـ 50 سنة وهذا انذار خطير باندثار هذه المؤسسات وذلك على عكس ما يروج له بخصوص عدم التفريط في المؤسسات العمومية.”