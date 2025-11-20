عاجل/ إستئناف نقل الفسفاط بقفصة

عاجل/ طردته فرنسا بسبب التطرّف: السجن مع المراقبة الادارية في حق هذا القيادي بحركة النهضة

عاجل/ فيديو الاعتداء على طفل داخل روضة: وزارة الطفولة تتدخّل..

عودة أيام الصيانة هيونداي «Hyundai Care Days» : ألفا هيونداي موتور وتوتال إنرجيز يجددان التزامهما بحملة ما بعد البيع المميزة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025

إخلاء 5 عقارات فلاحية دولية في هذه الجهة..#خبر_عاجل

2025/11/20 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

نفذت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بحضور مسؤولين ذات العلاقة عملية إخلاء تخص 5 عقارات فلاحية دولية بمعتمدية العروسة ، على مساحة جملية تقارب 20 هكتارا.
وجاء تنفيذ هذه القرارات نتيجة مخالفة المتسوغين للشروط التعاقدية، وشمل الإخلاء المقاسم التالية:المقسم الدولي الفلاحي عدد 05 المعروف بالقصعة الرميل، مساحته 10 هكتارات، وهو أرض بيضاء صالحة للزراعات الكبرى بعمادة الرميل،المقسم عدد 70 من المنطقة السقوية العروسة، مساحته 2 هك و50 آر، المقسم عدد 74 من المنطقة السقوية العروسة، بمساحة 2 هك و50 آر،المقسم عدد 86 من المنطقة السقوية العروسة، بمساحة 2 هك و50 آر،المقسم عدد 90 مكرر من المنطقة السقوية العروسة، بمساحة 2 هك و50 آر.
وتم تسليم العقارات المسترجعة إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية للتصرف فيها بصفة وقتية، في انتظار إعادة توظيفها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn