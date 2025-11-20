إخلاء 5 عقارات فلاحية دولية في هذه الجهة..#خبر_عاجل

نفذت مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بحضور مسؤولين ذات العلاقة عملية إخلاء تخص 5 عقارات فلاحية دولية بمعتمدية العروسة ، على مساحة جملية تقارب 20 هكتارا.

وجاء تنفيذ هذه القرارات نتيجة مخالفة المتسوغين للشروط التعاقدية، وشمل الإخلاء المقاسم التالية:المقسم الدولي الفلاحي عدد 05 المعروف بالقصعة الرميل، مساحته 10 هكتارات، وهو أرض بيضاء صالحة للزراعات الكبرى بعمادة الرميل،المقسم عدد 70 من المنطقة السقوية العروسة، مساحته 2 هك و50 آر، المقسم عدد 74 من المنطقة السقوية العروسة، بمساحة 2 هك و50 آر،المقسم عدد 86 من المنطقة السقوية العروسة، بمساحة 2 هك و50 آر،المقسم عدد 90 مكرر من المنطقة السقوية العروسة، بمساحة 2 هك و50 آر.

وتم تسليم العقارات المسترجعة إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية للتصرف فيها بصفة وقتية، في انتظار إعادة توظيفها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل