يحي الفخراني في تونس

وصل الفنّان القدير يحيى الفخراني صباح اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 إلى تونس، وذلك للمشاركة ضمن فعاليات الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية.

وكان في استقباله سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن ورئيس لجنة التّنظيم والمدير الفنّي للدورة منير العرڨي وعدد من أعضاء الهيئة المديرة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية.

وستفتتح مسرحية “الملك لير” لشادي سرور الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية وذلك يوم 22 نوفمبر 2025 على الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

والعمل من إخراج شادي سرور، نصّ وليام شكسبير ومن إنتاج المسرح القومي المصري.