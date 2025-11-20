عاجل/ ملف التلوّث في قابس: الصين تعرض التعاون مع تونس

اكد سفير جمهورية الصين الشعبية في تونس، وان لي، استعداد بلاده للتعاون مع تونس في تأهيل وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السّلام بقابس، ومعالجة الانبعاثات والتسرّبات الغازية والقضاء على أسبابها لوضع حد للتلوث البيئي بالجهة.

وأضاف وان لي، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس، أنّ إحدى الشركات الصينية سترسل وفدا فنّيا إلى تونس قرييا للتعاون مع الجانب التونسي لإنشاء معدات لمعالجة الغازات، مؤكّدا استعداد الصين للتعاون في هذا الخصوص مع تونس، وفق المعايير البيئية العالمية.

وأشار السفير إلى أنّه لاحظ خلال لقائه الأخير بوزير التجهيز أنّ الأولوية القصوى هي معالجة التلوث والحدّ من الانبعاثات، يليها تأهيل وتحسين المعدات في المرحلة المقبلة، مؤكّدا على ضرورة مزيد من التباحث والتنسيق بين الجانبين.

وأضاف أنّ الصين استفادت من خبراتها السابقة في مجال حماية البيئة، ومن خلال هذه التجارب وضعت الحكومة الصينية معايير بيئية صارمة للغاية، وتبنّت مفهوم “البيئة الخضراء” وحققت إنجازات مهمة في الحفاظ على البيئة وتحسين جودتها.

وأكّد السفير الصيني على أنّ الصين مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال حماية البيئة والتنمية الخضراء مع تونس، مضيفا أنّه إذا أبدت تونس رغبتها في التعاون في هذا المجال، فإنّ الشركات الصينية تتطلّع لاستكشاف فرص التعاون معها.