عاجل/ إصابة فلسطينيين في اقتحام صهيوني لمدينة نابلس بالضفة الغربية..

أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها، اليوم الخميس، مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص على أربعة فلسطينيين خلال عملية اقتحام للمدينة بدأت مع ساعات الفجر الأولى واستمرت 10 ساعات في أحياء عدة منها.

من جانبهم، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشبان في محيط المستشفى الوطني، واقتحمت مسجد الحاج نمر في البلدة القديمة، كما أعلنت مؤسسات تعليمية، بينها مديرية التربية وجامعة النجاح وبلدية نابلس، تعطيل الدوام بسبب التوتر الأمني.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متواصل تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية، يتخلله اقتحامات واعتقالات واعتداءات على السكان، وتشير بيانات فلسطينية إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين أدت إلى استشهاد 1,076 فلسطينيًا وإصابة نحو 10,760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 منذ السابع من أكتوبر 2023.