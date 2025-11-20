التحقيقات شملت 13 متهما من بينهم صديقتها: تفاصيل جديدة في قضية مقتل رحمة لحمر..#خبر_عاجل

اصدر القضاء يوم أمس بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 متهمين في قضية مقتل الفتاة رحمة لحمر بعين زغوان سنة 2020.

ووفق ما أكده مصدر قضائي لديوان اف ام فان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتعهد بملف مقتل الفتاة رحمة الأحمر ، كان قد قرر في وقت سابق تمديد الإيقاف التحفّظي في حق الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية لمدة أربعة أشهر.

و شملت التحقيقات في الملف 13 متهما من بينهم صديقة الضحية المحالة بحالة فرار وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت بتكوين وفاق والانخراط في عصابة قصد الإعتداء على الاملاك والاشخاص والقتل العمد المسبوق والمصحوب بجرائم اخرى والاغتصاب باستعمال العنف والسرقة باستعمال العنف الشديد المتبوع بالموت وتعمد اعدام واخفاء ما ثبتت به الجريمة قبل وضع يد الحكومة عليه والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و131 و132 و158 و204 و258 و260 و261, و227 و237 من المجلة الجزائية.