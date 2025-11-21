عاجل/ حادثة حرق 5 سيارات بجبل الجلود..تفاصيل ومعطيات جديدة..

أكد عُضو المجلس المحلّي بجبل الجلود، محمّد شكري المنّاعي، اليوم الجمعة، بأنّ “الشخص الذي قام بحرق 5 سيارات ونقطة بيع خضر وغلال في جبل الجلود، كان تحت تأثير المخدّرات وهو خمسيني من متساكني الجهة، وقد تمّ القبض عليه من قبل الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بجبل جلود بالعاصمة”.

وأوضح المنّاعي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “الفاعل قام بهذه العملية فجر يوم أمس”، مشيرًا إلى أنّ “الوحدات الأمنية تمكّنت من السيطرة عليه وإيقافه في وقت وجيز، في حدود السادسة صباحاً”. وشدّد المنّاعي على أنّ “الفاعل ليس لديه أيّ خلفيات أو عداوات مع المتضرّرين، والعملية أسفرت عن احتراق السيارات و’نصبة’ الخضر والغلال بالكامل”.