رابطة أبطال إفريقيا : تراكم الإصابات لا تثني الترجي عن البحث عن انطلاقة قوية أمام الملعب المالي

يستهل الترجي الرياضي غدا السبت مشواره بدور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم باستضافة الملعب المالي على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء يحدوه امل تحقيق انطلاقة واعدة على درب استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2019.

ويدخل فريق باب سويقة الذي يملك في سجله أربعة تتويجات في هذه المسابقة المواجهة مثقلا بمشاكل الاصابات التي لحقت بالعديد من ركائزه الاساسية على غرار الجزائريان يوسف البلايلي ومحمد أمين توغاي والبرازيلي يان ساس وبدرجة أقل الموريتاني ابراهيم كايتا وهو ما سيفرض على المدرب ماهر الكنزاري بحث الحلول الكفيلة بالمحافظة على توازن الفريق لضمان أوفر حظوظ النجاح والخروج بالعلامة الكاملة قبل التحول نهاية الاسبوع القادم إلى لواندا لملاقاة بيترو أتيلتيكو الانغولي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وإذا كانت الحلول البديلة تبدو متوفرة لتعويض غياب مدافع المحور توغاي بفضل حضور الثنائي حمزة الجلاصي وياسين مرياح وكذلك الأمر بالنسبة للجهة اليمنى التي يشغلها كايتا في ظل وجود محمد بن علي، فإن فقدان البلايلي وساس على الأطراف قد يلقي بظلاله على مستوى التنشيط الهجومي رغم توفر خيارات أخرى يمكن للجهاز الفني توظيفها وعلى رأسها الجزائري كسيلة بوعالية والإيفواري عبد الرحمان كوناتي.

ومهما يكن من أمر، فإن زملاء محمد أمين بن حميدة مطالبون بحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة من المسابقة التي تسبق خلالها النتيجة الأداء ويصبح الانتصار واجبا لا يحتمل التفريط خاصة عندما يخوض الفريق المباراة على أرضه. ويتعين على ممثل كرة القدم التونسية في هذا السياق الاستنجاد بخبرته الطويلة بمثل هذه المواعيد الهامة بدور المجموعات الذي شكل دائما أحد اركانه القارة منذ سنة 2017 من أجل تخطي عقبة الفريق المالي الساعي من جهته إلى تأكيد عودته إلى الواجهة الافريقية بعدما خفت بريقه بشكل لافت منذ تتويجه القاري الوحيد سنة 2009 بكاس الكونفدرالية.

وبالنظر إلى الحاجة الماسة للانتصار، سيرفع الترجي الرياضي شعار الهجوم للضغط على المنافس في مناطقه وإنجاح رهان التهديف معولا في غياب أعمدته الرئيسية على النيجيري اونوتشي اوغبيلو في افتكاك الكرة وشهاب الجبالي في صناعة اللعب مقابل الارتكاز على كسيلة بوعالية وعبد الرحمان كوناتي على الرواقين لخلق الثغرات وكسر التكتل الدفاعي المنتظر للملعب المالي إضافة إلى رأس الحربة الفرنسي فلوران دانهو وما يشكله بفضل لياقته البدنية العالية وبنيته الجسمانية القوية من ثقل داخل الصندوق رغم تراجع فعاليته في المباريات الأخيرة.

ومنذ الانطلاق في هذه الحملة الافريقية الجديدة، لم يتكلم الترجي الرياضي سوى لغة الانتصار بعدما ازاح في الدور التمهيدي الاول القوات المسلحة من النيجر بالفوز عليه ذهابا وايابا 3-صفر و4-1 وفي الدور التمهيدي الثاني نادي رحيمو البوركيني بالتغلب عليه أيضا ذهابا وايابا 1-صفر و3-صفر وهو يأمل في البقاء في هذه الديناميكية الايجابية والظفر بفوز خامس على التوالي بما يمكنه منذ بداية السباق من تصدر المجموعة.

يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين الحكم الجنوب افريقي طوم ابونغيل لادارة المباراة.