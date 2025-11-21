عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..أمطار بهذه المناطق..

يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 ويوم الغد السبت ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد.

ومن المنتظر هبوب رياح قوية نسبيا فقوية يوم الغد السبت 22 نوفمبر 2025 بالشمال والوسط حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل و بالمرتفعات وأثناء ظهور السحب الرعدية.

كما تشهد الحرارة انخفاضا ملحوظا خاصة يوم الغد حيث تتراوح القصوى بين 12 و 18 درجة ولا تتجاوز 06 درجات بالمناطق الجبلية، أما الصغرى فتكون عامة بين 06 و 10 درجات وبين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربية مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بمرتفعات ولاية جندوبة.