منحة أمريكية للطلبة التونسيين.. وهذه شروطها

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، فتح باب الترشح لبرنامج “قادة الغد” التابع لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط

ويوفر البرنامج منحا دراسية كاملة للطلبة المتميزين للحصول على شهادة الإجازة بالجامعات الأمريكية في المنطقة، مع إمكانية الدراسة لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة.

وحددت السفارة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 كآخر أجل للتقديم، ويستهدف البرنامج الطلبة ذوي المؤهلات الأكاديمية الجيدة غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم العالي. وتشمل المنحة الرسوم الدراسية والسكن الجامعي والمصاريف الشهرية والتأمين وبدل الكتب.

البرنامج مفتوح لتلاميذ الأقسام النهائية أو المتحصلين على البكالوريا لسنة 2025 ممن يستوفون شروطاً منها: الجنسية التونسية، الكفاءة الأكاديمية، إتقان الإنجليزية، المهارات القيادية، والقدرة على الالتحاق بالبرنامج في أوت/سبتمبر 2026، إضافة إلى إثبات الحاجة المالية.