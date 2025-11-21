التقلبات الجوية: الحماية المدنية تحذّر..#خبر_عاجل

قدمت الحماية المدنية، جملة من التوصيات لفائدة المواطنين، وذلك عقب التغيرات المنتظرة في الوضع الجوي بداية من مساء اليوم الجمعة، حيث سيكون الطقس ملائما لنزول أمطار رعدية و محليا غزيرة لتتراوح الكميات المتوقعة بين 20 و 40 مليمترا و تصل محليا الى 60 مليمترا بأقصى الشمال مع هبوب رياح قوية الى يوم الغد السبت 22 نوفمبر 2025 حيث تتجاوز مؤقتا 80 كم/ ساعة في شكل هبات قرب السواحل و بالمرتفعات و اثناء ظهور السحب الرعدية بالاضافة الى انخفاض ملحوظ للحرارة و امكانية تساقط بعض الثلوج بمرتفعات ولاية جندوبة

ودعت الحماية المدنية المواطنين الى الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول: تجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية.

كما أوصت بتجنب المجازفة بعبور الأودية: الامتناع عن عبور الأودية مهما كانت الظروف، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة.

ودعت الى الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا: خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشع، وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار: التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل الى جانب تثبيت الأجسام القابلة للتطاير: تثبيت الأشياء القابلة للانجراف بفعل الرياح القوية، مثل الألواح الإعلانية واللافتات، لتجنب وقوع إصابات.

وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية: الحذر من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، لتجنب خطر الصعق الكهربائي، فضلا عن تجنب ركن السيارات تحت الأشجار: ينصح بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث قد تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.

و صيانة و تفقد اجهزة التدفئة قبل استعمالها و تهوئة الغرف و اتباع تدابير السلامة لتجنب حالات الاختناق او حوادث اخرى