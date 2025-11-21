سفيرة كوبا تودّع رئيس الجمهورية..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، سفيرة جمهورية كوبا بتونس، “Mariem Martinez Laurel”، التي أدّت زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها.

وأعرب رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، “عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة الكوبية من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وكوبا، مؤكّدا استعداد بلادنا لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والتبادل الثقافي والسياحة وصناعة الأدوية”.

ومن جانبها، أعربت السفيرة الكوبية “عن بالغ شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية على ما حظيت به طيلة فترة عملها ببلادنا من دعم وإحاطة موصولين من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه لمزيد تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.