تونس والصين توقّعان 3 إتفاقيات في مجال الصحة..#خبر_عاجل



اشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، السوم الجمعة بالعاصمة، على افتتاح منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الافريقي.

وكشف الوزير ان تونس وقّعت مع الصين 3 اتفاقيات تعاون في الميدان الصحي تعزز الشراكة الفعلية بين المستشفيات والجامعات و الخبراء .

وأفاد الوزير أن الاتفاقية الأولى بين مستشفى الرابطة و مستشفى اقليمي صيني تشمل تبادل خبرات التكوين الطبي و انشاء مركز مشترك لأمراض القلب و الشرايين و خاصة التقنيات الحديثة في القسطرة.

وبخصوص الاتفاقية الثانية قال وزير الصحة انها اتفاقية ثلاثية بين كلية الطب بتونس و تحالف الطب الصيني الافريقي و شركة تهدف الى التركيز عل ادخال تقنيات جديدة في جراحة المسالك البولية و قد قام فريق من الاطباء الصينيين اليوم باجراء 3 عمليات جراحية بمستشفى الحبيب ثامر بتونس بتقنيات جديدة مستحدثة صينية ، وكذلك تكوين الأطباء التونسيين و الافريقيين و دعم التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

أما الاتفاقية الثالثة فتهم العمل بالحافلات الجراحية وستقدم الصين حافلة جراحية متنقلة لتونس مجهزة بالكامل و تحتوي على غرفة عمليات و تجهيزات انعاش و مراقبة و نظام تعقيم و تهوئة و كهرباء مستقلة تجهيزات اسعاف كاملة ، على أن توجه الحافلة الى المناطق الداخلية و الحملات الصحية و ستمكن من اجراء عمليات مثل عمليات على العيون وغيرها.