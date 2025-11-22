عاجل/ حكم جديد بالسجن ضد مهدي بن غربية في هذه القضية..

قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين مع خطايا مالية في حق الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية قررت إحالة المهدي بن غربية، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم وجرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية في علاقة بشركات تجارية يديرها.

ويجدر التذكير بأن المهدي بن غربية موقوف على ذمة القضية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة بجهة عين زغوان سنة 2020.