الطقس هذه الليلة: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل

يتسم الطقس ليل السبت بانخفاض في درجات الحرارة مع ظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون الامطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتسجل الحرارة ليلا انخفاضا وتتراوح بين 02 و 06 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط و بين 07 و 11 درجة ببقية المناطق.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية.

ويكون البحر هائجا بالشمال ومضطربا فشديد الاضطراب ببقية السواحل.