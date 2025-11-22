عاجل/ الرابطة المحترفة الثانية (الدفعة الاولى) النتائج والترتيب..

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت والترتيب:
المجموعة الاولى
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم-سكك الحديد الصفاقسي 4-0
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة-هلال مساكن 2-3
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية-جمعية مقرين 0-1
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة-كوكب عقارب 3-1
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة-الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1-1
الاحد 23 نوفمبر 2025
ملعب الهادي بن رمضان برادس
سبورتينغ بن عروس-هلال الشابة
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-اتحاد تطاوين
الترتيب ن ل
نادي حمام الأنف 22 9
اتحاد تطاوين 20 9
هلال مساكن 19 10
أمل حمام سوسة 17 10
بعث بوحجلة 17 10
سبورتينغ بن عروس 16 9
جمعية مقرين 13 10
مكارم المهدية 12 10
هلال الشابة 11 9
سكك الحديد الصفاقسي 9 10
محيط قرقنة 8 10
اتحاد بوسالم 8 10
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 7 10
كوكب عقارب 5 10
المجموعة الثانية
ملعب القلعة
القلعة الرياضية-الملعب القابسي 0-1
الاحد 23 نوفمبر 2025
ملعب قربة
النادي القربي-تقدم ساقية الداير
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-هلال الرديف
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد-جمعية اريانة
ملعب القصرين
مستقبل القصرين-نسر جلمة
ملعب بوشمة الاصطناعي
امل بوشمة-جندوبة الرياضية
ملعب قفصة
قوافل قفصة-اتحاد قصور الساف
الترتيب ن ل
الملعب القابسي 21 10
تقدم ساقية الداير 18 9
اتحاد قصور الساف 15 9
جندوبة الرياضية 15 9
مستقبل القصرين 14 9
القلعة الرياضية 14 10
قوافل قفصة 12 9
هلال الرديف 12 9
النادي القربي 11 9
جمعية أريانة 11 9
أمل بوشمة 10 9
سبورتينغ المكنين 8 9
نسر جلمة 6 9
أولمبيك سيدي بوزيد