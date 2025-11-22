عاجل/ الرابطة المحترفة الثانية (الدفعة الاولى) النتائج والترتيب..

في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت والترتيب:

المجموعة الاولى

ملعب بوسالم

اتحاد بوسالم-سكك الحديد الصفاقسي 4-0

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة-هلال مساكن 2-3

ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية-جمعية مقرين 0-1

ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة-كوكب عقارب 3-1

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة-الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 1-1

الاحد 23 نوفمبر 2025

ملعب الهادي بن رمضان برادس

سبورتينغ بن عروس-هلال الشابة

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف-اتحاد تطاوين

الترتيب ن ل

نادي حمام الأنف 22 9

اتحاد تطاوين 20 9

هلال مساكن 19 10

أمل حمام سوسة 17 10

بعث بوحجلة 17 10

سبورتينغ بن عروس 16 9

جمعية مقرين 13 10

مكارم المهدية 12 10

هلال الشابة 11 9

سكك الحديد الصفاقسي 9 10

محيط قرقنة 8 10

اتحاد بوسالم 8 10

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 7 10

كوكب عقارب 5 10

المجموعة الثانية

ملعب القلعة

القلعة الرياضية-الملعب القابسي 0-1

الاحد 23 نوفمبر 2025

ملعب قربة

النادي القربي-تقدم ساقية الداير

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين-هلال الرديف

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد-جمعية اريانة

ملعب القصرين

مستقبل القصرين-نسر جلمة

ملعب بوشمة الاصطناعي

امل بوشمة-جندوبة الرياضية

ملعب قفصة

قوافل قفصة-اتحاد قصور الساف

الترتيب ن ل

الملعب القابسي 21 10

تقدم ساقية الداير 18 9

اتحاد قصور الساف 15 9

جندوبة الرياضية 15 9

مستقبل القصرين 14 9

القلعة الرياضية 14 10

قوافل قفصة 12 9

هلال الرديف 12 9

النادي القربي 11 9

جمعية أريانة 11 9

أمل بوشمة 10 9

سبورتينغ المكنين 8 9

نسر جلمة 6 9

أولمبيك سيدي بوزيد