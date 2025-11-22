عاجل/ تحذير من مخدر أعصاب يستغل في اغتصاب الفتيات..

دعا محافظ غرداية، في رسالة عاجلة، وذات طابع استثنائي، صدرت يوم 19 نوفمبر الجاري، مختلف القطاعات الدينية والاجتماعية إلى رفع درجة اليقظة أمام ظهور مؤثر عقلي جديد.

وتتضمن الوثيقة الرسمية، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، والموجهة إلى كل من مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير النشاط الاجتماعي، معلومات دقيقة حول طبيعة هذا المخدر الجديد.

وأكدت الوثيقة أن “مخدر الأعصاب” GBH مادة سائلة عديمة اللون والرائحة تُخلط بالمشروبات بسهولة ويستغل في اغتصاب الفتيات، ويعد من أكثر المواد تأثيرا على الجهاز العصبي، فهو يعمل كمثبط قوي يؤدي إلى الإثارة الجنسية، وفقدان الوعي، وشلل الحركة، وضعف القدرة على المقاومة. وتزداد خطورة هذا المخدر بسبب سهولة مزجه بالمشروبات دون أن تكتشفه الضحية، إضافة إلى إمكانية استهلاكه عبر الفم أو الوريد.

وأكد المحافظ في رسالته، على ضرورة القيام بحملات توعوية فورية، خاصة على مستوى المساجد، للتحذير من هذا المخدر.

(روسيا اليوم)