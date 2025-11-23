عاجل/ الساحة الفنية تفقد الممثل نور الدين بن عياد..

فقدت الساحة الثقافيّة والفنّية الممثّل التونسي القدير، نور الدين بن عيّاد، الذي وافته المنيّة اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

ويُعتبر الممثّل الرّاحل نور الدين بن عياد رمزًا للكوميديا التونسية وأحد أبرز الممثلين الذين سطع نجمهم خاصة في فترة التسعينات. ومن أبرز أعماله الفنيّة:’خاطيني’ (1986)، ‘العاصفة’ (1993)، ‘غادة’ (1994)، ‘الحصاد’ (1995) وسلسلة جاري يا حمودة (2004)، وغيرها من الأعمال التي تركت أثرًا في الساحة الفنيّة التونسيّة ورسّخت مكانته لدى الجمهور.

وكانت للرّاحل مشاركات إذاعيّة متميّزة، وكانت أبرزها مع إذاعة الجوهرة أف أم سنة 2009 من خلال إعداد وكتابة سلسلة هزليّة بعنوان “علاش هكّا؟”.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.