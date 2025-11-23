عاجل/ حكم جديد بالسجن ضد مهدي بن غربية في هذه القضية..

عاجل/ اطلاق سراح هذا النائب السابق بالبرلمان..

لأول مرة في تونس: إجراء 3 عمليات دقيقة بالليزر الثوليوم..

بالأرقام/ كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل

عاجل/ إسقاط هذا الفصل من الميزانية: ظافر الصغيري يكشف..

2025/11/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أنهت لجنتا المالية بالغرفتين التشريعين النظر في فصول قانون الميزانية ليلة أمس السبت، بحضور وزيرة المالية. وأكّد النائب ظافر الصغيري في تصريحه لموزاييك، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، أنّ النقاش صلب الاجتماعات المشتركة كان ثريا، وأسفر عن عدّة تعديلات على عدّة فصول مع إسقاط فصل وحيد و هو الفصل عدد 50، المُتعلّق بالضريبة على الثروة.

وأوضح الصغيري في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ نواب لجنة المالية بالبرلمان اتّضح لهم بعد النقاش أن هذا الفصل سيوفر للدولة مبلغا لا يتجاوز 11 مليون دينار، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم المصاريف التي يستوجبها تطبيقه من موارد بشرية ولوجستية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية التي قد يتسبب فيها في علاقة بمداخيل الادخار في البنوك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn