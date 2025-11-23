عاجل/ إسقاط هذا الفصل من الميزانية: ظافر الصغيري يكشف..

أنهت لجنتا المالية بالغرفتين التشريعين النظر في فصول قانون الميزانية ليلة أمس السبت، بحضور وزيرة المالية. وأكّد النائب ظافر الصغيري في تصريحه لموزاييك، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، أنّ النقاش صلب الاجتماعات المشتركة كان ثريا، وأسفر عن عدّة تعديلات على عدّة فصول مع إسقاط فصل وحيد و هو الفصل عدد 50، المُتعلّق بالضريبة على الثروة.

وأوضح الصغيري في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ نواب لجنة المالية بالبرلمان اتّضح لهم بعد النقاش أن هذا الفصل سيوفر للدولة مبلغا لا يتجاوز 11 مليون دينار، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم المصاريف التي يستوجبها تطبيقه من موارد بشرية ولوجستية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية التي قد يتسبب فيها في علاقة بمداخيل الادخار في البنوك.