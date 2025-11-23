وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عدد عمال المناولة الذين تم تسوية وضعيتهم..#خبر_عاجل

أقرّ وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر بوجود تفاعل إيجابي واسع من قبل أغلب المؤسسات الخاصة في علاقة بتطبيق قانون منع المناولة وتنظيم عقود العمل، مع تواصل معالجة بعض الإشكاليات في القطاع العام بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.

وأعلن الوزير خلال الجلسة العامة المشتركة أمس السبت لمناقشة ميزانة وزارته لسنة 2026 ان وزارته نجحت إلى حدّ الآن في تسوية وضعيات نحو 92 ألف عامل، مشيرا في المقابل الى تعلل بعض القطاعات بساعات العمل الفعلية، في حين أنّ مجلة الشغل حدّدت بوضوح العدد السنوي للساعات وفق تعبيره.

و بخصوص مسألة تعطل تفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، أفاد الوزير بأن وزارته قامت بصياغة عدة فرضيات وتقديرات لكلفة التدخلات التي قد يقوم بها الصندوق، لاسيما في ظل التغيرات الحاصلة في سوق الشغل واعتماد الذكاء الصناعي في بعض القطاعات بدلا من اليد العاملة حتى لا يسقط الصندوق في عجز مالي قد يعيق تدخلاته وفق قوله.