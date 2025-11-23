يهم مستعملي الطرقات السيّارة..#خبر_عاجل

قالت شركة تونس للطرقات السيارة إنه سيتم، قريبا، الكشف عن أولى مشاريع التعاون الرقمي مع مؤسسة البريد التونسي، بهدف تقديم حلول حديثة وفعّالة تواكب تطلعات مستعملي الطرقات السيّارة.

ووقّعت شركة تونس للطرقات السيارة، اول امس الجمعة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع البريد التونسي، وفق بلاغ نشرته على صفحتها على احدى الشبكات الاجتماعية.

وتمثل هذه الاتفاقية، التي تولّى امضاءها كل من الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة، أحمد عزّ الدّين، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، مروان بن سليمان، خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المؤسستين الوطنيّتين في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات الموجهة للمواطن، وفق المصدر ذاته.

وأبرز عزّ الدّين، بالمناسبة، أهمّ مجالات التعاون المنتظرة في مجال التحول الرقمي، مؤكداً حرص الشركة على تطوير خدمات عصرية تسهّل على مستعملي الطريق معاملاتهم اليومية، منوها بمجهود البريد التونسي على دعمه لهذا التوجه الوطني نحو رقمنة المرفق العمومي. واكد بن سليمان، من جهته، انفتاح البريد التونسي على كل سُبل التعاون الرقمي والمالي، دعماً للتحول الرقمي وتطوير المرفق العمومي وإنجاح الشراكة المثمرة بين الطرفين.