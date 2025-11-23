جامعة عملة التربية تدعو إلى التفعيل المالي للترقية بالملفات وبالإختيار لسنة 2024..

دعت الجامعة العامة لعملة التربية، في بيان أصدرته، أمس السبت، الى التفعيل المالي للترقية بالملفات وبالاختيار لسنة 2024 وذلك قبل الشروع في مناظرة 2025.

وطالبت الجامعة، في بيانها الذي جاء عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اول امس الجمعة، سلطة الاشراف، بالالتزام بمواعيد ومفاعيل الترقيات السنوية بالملفات أو بالاختيار الخاصة بعملة التربية، وفقا لما تتضمنه محاضر الاتفاق المبرمة بين الجامعة العامة ووزارة التربية في الغرض، والتي نصّت على التّفعيل المالي للتّرقية السّنوية بالملفّات في غرّة جويلية من كلّ سنة والتّفعيل المالي للتّرقية السّنوية بالاختيار في غرة أكتوبر من كل سنة، أيضا.

وأكدت أن “القطاع بالرغم مما يقدمه للعملية التربوية في ظل النقص الفادح في الإطار وفي ظروف عمل مزرية محفوفة بكل المخاطر، فإنه يبقى ضحية قوانين جائرة، اذ لا تتجاوز القيمة المالية للترقيات بضعة دنانير”، مبرزة “تعمّد الوزارة مزيد تهميش العملة وهضم جانبهم لاسيما وأن القيمة المالية لهذه الترقيات مرصودة ومدرجة في ميزانية وزارة التربية المضمنة بقانون المالية لكل سنة”، وفق المصدر ذاته.

واعتبرت أن “الترقية من صنف إلى صنف حق ثابت لمنظوريها، محمّلة سلطة الاشراف مسؤولية أي تأخير لإنجاز الترقيات أو الالتفاف عليها”، وفق نصّ البيان .