عاجل/ جامعة الثانوي تعلن مقاطعة كل أشكال الامتحانات بداية من هذا الموعد..

أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية خلال عطلة الثلاثية الأولى احتجاجًا على ما وصفته بتردي الأوضاع الاجتماعية للأساتذة وارتفاع الأسعار وبسبب عدم استجابة الوزارة لمطالب القطاع.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها امس الأحد أنها ستقاطع كل أشكال التقييم الجزائي ابتداءً من الثلاثي الثاني بما في ذلك الفروض الشفاهية والتطبيقية والعادية والتأليفية إلى حين استجابة الوزارة لمطالبها.

وقالت الهيئة إن الوضع الاجتماعي للأساتذة أصبح “غير مقبول” مطالبة بفتح مفاوضات جديّة حول مطالب القطاع المهنية بما في ذلك الزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية.