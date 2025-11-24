التحقيق مع ابنة رئيس سابق من أجل هذه الشبهة..#خبر_عاجل

قالت شرطة جنوب أفريقيا اليوم الأحد إنها ستحقق مع دودوزيل زوما-سامبودلا، ابنة رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، واثنين آخرين لدورهم المزعوم في استدراج 17 رجلا للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا.

ويأتي التحقيق في أعقاب طلب رسمي قدمته نكوسازانا بونجانيني زوما-منكوبي، الأخت غير الشقيقة لزوما-سامبودلا، للسلطات للنظر في هذه المسألة.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في وقت سابق هذا الشهر إنها ستحقق في كيفية انضمام الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، إلى قوات المرتزقة بعد أن أرسلوا نداءات استغاثة للمساعدة في العودة إلى ديارهم.

وقالت الشرطة في بيان “تقول السيدة منكوبي إن الرجال جرى استدراجهم إلى روسيا تحت ادعاءات كاذبة وتسليمهم إلى مجموعة مرتزقة روسية للقتال في الحرب الأوكرانية دون علمهم أو موافقتهم”.

وأضافت الشرطة أن ملف التحقيق جرى تسليمه إلى وحدة الشرطة المتخصصة (الصقور) لإجراء مزيد من التحقيقات.

ولم يرد ممثل قانوني لزوما-سامبودلا بعد على طلب للتعليق.

وكالات